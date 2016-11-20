Более 60 человек погибли в железнодорожной катастрофе в Индии

1059 просмотров
0
Воскресенье, 20 ноября 2016, 07:52

По меньшей мере 63 человека погибли в результате железнодорожной катастрофы в Индии, более 150 человек были ранены.

Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на местную полицию, пишет DW.com.

Скоростной поезд сошел с рельсов, в штате Уттар-Прадеш рано утром в воскресенье, 20 ноября, когда большинство пассажиров еще спали.

Причины катастрофы пока неизвестны. По информации индийского информационного агентства PTI, к месту аварии сразу же прибыли сотни полицейских и около 30 карет скорой помощи.

 

Индийская железная дорога ежедневно перевозит более двадцати миллионов пассажиров. Аварии случаются нередко, поскольку техническое обеспечение часто устаревшее, а стандарты безопасности сравнительно низкие.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
АТО: Оккупанты обстреляли Широкино из тяжелой артиллерии и танка
Жебривский: на восстановление Донбасса нужно более $ 20 млрд
В новом руководстве "ДемАльянса" нет Лещенко, Найема и Залищук
Климпуш-Цинцадзе: Украина не будет торговать территориальной целостностью
Все новости
Деньги партий

"Самопомощь" получит почти 20 миллионов гривен за гендерную квоту

iGov, stopfake та котики

5 украинцев вошли в список инновационных лидеров Центральной и Восточной Европы