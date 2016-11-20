Полиция призывает водителей в воскресенье включить ближний свет фар
Национальная полиция призывает водителей в воскресенье почтить память погибших в автоавариях, включив ближний свет фар на транспортных средствах.
Как сообщает Управление безопасности дорожного движения Нацполиции, мероприятия ко всемирному дню памяти жертв ДТП проходят ежегодно во всем мире в третье воскресенье ноября.
20 ноября в разных городах Украины пройдут автопробеги, флешмобы, поминальные молебны.
Также, по традиции, в этот день водители двигаются с включенным на транспортных средствах ближним светом фар, в знак памяти люди зажигают свечи.
Украинская правда
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