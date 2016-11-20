Турция может присоединиться к ШОС вместо ЕС – Эрдоган

4281 просмотр
3
Воскресенье, 20 ноября 2016, 11:37

Турция "не должна быть зациклена" на присоединении к ЕС, она рассматривает возможность вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Об этом заявил в воскресенье президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает российский "Интерфакс".

"Турция, прежде всего, должна чувствовать себя спокойно относительно вопроса о (вступлении в - ИФ) ЕС, не должна на нем зацикливаться", - приводит газета Hurriyet слова турецкого президента, сказанные журналистам, сопровождавшим его в поездке в Узбекистан.

"Кто-то может критиковать меня, но я выражаю свое мнение. Например, я говорю, почему бы Турции не занять место в "Шанхайской пятерке", - сказал Эрдоган.

Он подчеркнул также, что Турции было бы "гораздо удобнее" работать в составе ШОС, тогда как ЕС уже десятки лет "затягивает процесс" приема страны.

В начале этой недели Эрдоган заявил, что Анкара может уже в следующем году провести референдум по вопросу о том, следует ли стремиться к вступлению в Евросоюз.

В ШОС входят Казахстан, КНР, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В июле 2015 года была запущена процедура принятия в организацию Индии и Пакистана. Статус наблюдателя в ШОС имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.

Темы: Турция ЕС
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Потенциальный советник Трампа по нацбезопасности выступает за экстрадицию Гюлена 20 ноября 2016, 06:45
Турецкие военные на базе НАТО попросили убежища в Германии 17 ноября 2016, 09:03
Турция предостерегла своих граждан от поездок в США из-за протестов против Трампа 13 ноября 2016, 02:46
Комментарии — 3
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 82.145.221.---Иван Краснополянов20.11.2016 12:26
Вот и вся изоляция России и ее межгосударственных сруктур. Не хватило у изоляторов изоленты.......
ОтветитьС цитатой
IP: 93.73.27.---Gonta_2020.11.2016 12:17
Якщо бути чесним і неупередженим, то європейськість Туреччини обмежується лише половиною Істанбула-Константинополя.
Африканський Ізраїль же не претендує на членство в ЄС, хоча ментальні і культурні традиції більшості його громадян мало чим відрізняються від європейських. І Канада, Австралія, Нова Зеландія, США нарешті теж не претендують, бо ЄС -- це континентальне об'єднання, а не світоглядне.
ОтветитьС цитатой
IP: 193.93.217.---g_oleksiy20.11.2016 11:55
А хіба можна бути одночасно членами НАТО і ШОС? Ще б до ОДКБ приєднались :)
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Без воды осталась не только Авдеевка, но и часть Донецка и еще 4 н.п.
Фейгин анонсировал освобождение одного из "крымских заложников"
В Киеве патрульную избили во время оформления ДТП
АТО: Оккупанты обстреляли Широкино из тяжелой артиллерии и танка
Все новости
Карта

Украина оказалась среди самых опасных мест для туризма 2017 года

iGov, stopfake та котики

5 украинцев вошли в список инновационных лидеров Центральной и Восточной Европы