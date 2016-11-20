Боевики оставили Авдеевку без водоснабжения

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Воскресенье, 20 ноября 2016, 11:53

После обстрела в субботу Авдеевка осталась без водоснабжения.

Об этом сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимзавода Муса Магомедов на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что Донецкая фильтровальная станция была обесточена.

"В очередной раз АКХЗ на одном вводе из четырёх, Макеевка-1, Донецкая фильтровальная станция обесточена, Авдеевка без воды", - написал он.

Магомедов выразил надежду, что в воскресенье будет получено разрешение на восстановительные работы, и удастся восстановить ввод Макеевка-2.

"К сожалению, линии Ясиноватая 1 и 2 нам не дают восстановить уже несколько месяцев, несмотря на неоднократные обращения в СЦКК", - добавил он.

Как сообщал штаб АТО, на Донецком направлении в субботу в районе Зайцевого, Авдеевки, Опытного и Луганского по позициям сил АТО враг вел огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Украинская правда

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