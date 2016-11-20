АТО: трое раненых за сутки

59 просмотров
0
Воскресенье, 20 ноября 2016, 12:50

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, трое получили ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.

"В результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, трое военнослужащих были ранены", - сказал он.

По словам Мотузяника, все раненые находятся в больницах и получают надлежащую медицинскую помощь.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики оставили Авдеевку без водоснабжения 20 ноября 2016, 11:53
АТО: Оккупанты обстреляли Широкино из тяжелой артиллерии и танка 20 ноября 2016, 07:18
В Днепре умер 19-летний боец, раненный в Авдеевской промзоне 19 ноября 2016, 19:47
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Без воды осталась не только Авдеевка, но и часть Донецка и еще 4 н.п.
Фейгин анонсировал освобождение одного из "крымских заложников"
В Киеве патрульную избили во время оформления ДТП
АТО: Оккупанты обстреляли Широкино из тяжелой артиллерии и танка
Все новости
Карта

Украина оказалась среди самых опасных мест для туризма 2017 года

iGov, stopfake та котики

5 украинцев вошли в список инновационных лидеров Центральной и Восточной Европы