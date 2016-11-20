АТО: трое раненых за сутки

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, трое получили ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.

"В результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, трое военнослужащих были ранены", - сказал он.

По словам Мотузяника, все раненые находятся в больницах и получают надлежащую медицинскую помощь.

Украинская правда