АТО: трое раненых за сутки
За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, трое получили ранения.
Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.
"В результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, трое военнослужащих были ранены", - сказал он.
По словам Мотузяника, все раненые находятся в больницах и получают надлежащую медицинскую помощь.
Украинская правда
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