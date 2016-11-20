В "Открытом России" Ходорковского допрашивают активистов и изымают технику - СМИ

В Москве в общественной организации Михаила Ходорковского "Открытая Россия" в течение нескольких недель полиция проводит следственные действия, многочисленные допросы активистов, выемки компьютеров и другой техники.

Об этом пишет "Новая газета" со ссылкой на собственные источники, в том числе и в следственных органах.

По данным СМИ, полиция "развернула активную деятельность вокруг бывших и действующих сотрудников "Открытой России".

Издание отмечает, что заместители начальников оперативно-розыскных частей московских УВД в звании полковников и подполковников "лично бегают по местам регистрации и работы потенциальных свидетелей, чтобы вручить им повестки на допрос".

"В рамках чего проводятся все эти следственные действия, пока достоверно установить не удалось. Одни источники отсылают к так называемому "третьему делу ЮКОСа", которое тянется уже несколько лет и связано с обвинениями в "легализации" Ходорковским и Лебедевым средств, "приобретенных в результате совершения преступления". Другие намекают на какое-то новое уголовное дело, которое может быть возбуждено в ближайшее время", - отмечает издание.

"Очевидно одно: какое-то процессуальное решение по делу может быть принято в связи с допросами и выемками у сотрудников и волонтеров "Открытой России" уже на этой неделе", - пишет СМИ.

Как известно, главой правления "Открытой России" является бывший олигарх, "узник совести", экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. После своего освобождения из заключения, в котором Ходорковский находился 10 лет по обвинению в мошенничестве и других преступлениях, а в 2010-2011 был осужден, учитывая новые обстоятельства, экс-глава ЮКОСа покинул территорию РФ.

Ходорковский основал организацию "Открытая Россия", которая имеет целью работу "для того, чтобы Россия вернулась на европейский путь развития". С начала существования организация неоднократно подвергалась давлению со стороны власти, в офисе ОО проводились обыски, волонтеров и активистов организации задерживали - якобы за участие в марше памяти Бориса Немцова.

В сентябре 2016 Михаил Ходорковский запустил проект "Вместо Путина", целью которого является выбор соперника нынешнему президенту России на выборах в 2018 году.

Украинская правда