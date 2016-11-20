Кабмин объявил повторный конкурс на госсекретаря Минэкологии

Кабинет министров Украины объявил повторный конкурс на должность госсекретаря Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно распоряжению №842, документы от кандидатов на должность принимаются до 18:00 9 декабря 2016. Конкурсный отбор начнется 20 декабря,

Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы 16 ноября рекомендовала Кабмину назначить повторный конкурс на должность госсекретаря Минэкологии, поскольку ни один из кандидатов не смог пройти в финал конкурса.

Как известно, 27 августа Кабинет министров ввел должность госсекретаря в Министерстве финансов, 21 октября - в Министерстве обороны, 16 ноября - в Мининфраструктуры. Конкурс на должность госсекретаря в МВД пока продолжается, на должность претендуют 11 человек.

Украинская правда