В Москве экстренно посадят лайнер А380 рейса "Дубай - Сан-Франциско"
Один из крупнейших в мире пассажирских лайнеров - двухпалубный A380 - готовится к экстренной посадке в аэропорту "Домодедово" (Москва) из-за приступа у одного из пассажиров.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах аэропорта.
Ллитак выполняет рейс по маршруту "Дубай-Сан-Франциско".
"Во время полета у одного из пассажиров резко ухудшилось самочувствие и экипаж запросил вынужденную посадку в "Домодедово", - сообщил собеседник.
Самолет должен приземлится в ближайшее время.
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