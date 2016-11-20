В Кривом Рогу и на Волыни произошли взрывы в жилых домах: газ

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Воскресенье, 20 ноября 2016, 17:27

В Кривом Роге и в Нововолынске произошли взрывы в жилых домах, вызванные утечкой бытового газа.

Как сообщает издание 0564.ua, взрыв в Кривом Роге произошел в многоэтажном жилом доме в квартире на 5-м этаже около 14:30 20 ноября.

Взрывной волной выбило окна в подъезде и соседних квартирах, по данным ГосЧС, есть информация о двух пострадавших - владельцах квартиры, 1957 и 1980 года рождения. Возле дома ощутимо чувствуется запах газа.

 

 
 

В Нововолынске взрыв газа произошел в ночь на воскресенье в двухэтажном доме на улице Шевченко, телесные повреждения - термические ожоги 2-й степени - получил владелец квартиры, никто из жильцов дома не пострадал.

Как сообщили в полиции Волынской области, на кухне одной из квартир дома произошоа бытовая утечка газа, что впоследствии привело к взрыву.

В результате взрыва частично поврежден дом. По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 271 (Нарушение требований законодательства об охране труда) УК Украины.

 
 

Темы: газ Кривой Рог Волынь
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Комментарии — 2
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IP: 92.101.206.---Vadim Slutsky20.11.2016 19:10
"Рогу"? Может быть, "рагу"?
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IP: 95.32.73.---Slavko Goga20.11.2016 17:58
российский газ нашёл свои жертвы.
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