Советник Авакова заявил о повышенном уровне угрозы терактов в Киеве

Во время проведения массовых мероприятий в годовщину Революции Достоинства уровень террористической угрозы в Киеве остается повышенным.

Об этом заявил советник главы МВД Шкиряк на своей странице в Facebook.

"21-22 ноября, в период празднования годовщины Революции Достоинства и проведения массовых мероприятий уровень террористической угрозы в Киеве остается повышенным. По оперативной информации, российские спецслужбы и внутренние деструктивные силы не оставляют намерений осуществления провокаций в День Достоинства и Свободы. Не исключено, что для осуществления провокационных действий может использоваться патриотическая риторика и лозунги", - отметил Шкиряк.

21 ноября в местах проведения мероприятий и местах массового скопления людей будут установлены рамки с металлоискателями, наряды полицейских с металлодетекторами, будут работать кинологи и оперативники в штатском. Движение транспорта в центре Киева будет ограничено.

К охране общественного порядка 21-22 ноября в Киеве будет привлечено 6 тысяч правоохранителей, на территории Украины - около 15 тысяч, в том числе спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии, кинологическая служба.

"Создан оперативный резерв МВД, который в случае возникновения внештатных ситуаций будет привлечен к выполнению поставленных задач", - добавил Шкиряк.

Правоохранители будут находиться в режиме усиленной службы до 24-25 ноября.

Украинская правда