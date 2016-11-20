АТО: Боевики сократили количество обстрелов

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Воскресенье, 20 ноября 2016, 18:51

В воскресенье боевики заметно сократили количество обстрелов на всех направлениях, однако продолжают использовать запрещенное минскими договоренностями вооружение. 

Об этом сообщили в штабе АТО по состоянию на 18:00 20 ноября.

В целом с начала суток зафиксировано 8 обстрелов позиций сил АТО.

В частности, на Мариупольском направлении из танков, БМП, 82-мм минометов боевики вели огонь по Красногоровке, из гранатометов и стрелкового оружия - по Новотроицкому и Водяному.

На Донецком направлении боевики из минометов и гранатометов обстреляли Луганское, на Луганском направлении - Макарово.

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО оружие
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