У миссии ОБСЕ все еще нет доступа к пунктам разведения вооружения на Донбассе

116 просмотров
0
Воскресенье, 20 ноября 2016, 22:28

19 и 20 ноября доступ наблюдателей миссии ОБСЕ к участкам разведения вооружения на участках "Первомайск - Золотое", Станица Луганская и "Петровское - Богдановка" был ограниченным.

Об этом сообщили в миссии ОБСЕ вечером 20 ноября.

"Вооруженные силы Украины, "ЛНР" и "ДНР" не смогли обеспечить безопасность наблюдателей миссии в связи с возможным минированием территории. Доступ наблюдателей на всех трех участках разведения остается ограниченным, однако наблюдатели могут осуществить мониторинг некоторых зон на этих участках", - отметили в миссии.

Украинская правда

Темы: Донбасс ОБСЕ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В НАТО признали: Агрессия РФ - главный фактор дестабилизации безопасности в мире 20 ноября 2016, 21:38
Обама во время "совсем короткой" беседы призвал Путина выполнять Минск 20 ноября 2016, 20:24
АТО: Боевики сократили количество обстрелов 20 ноября 2016, 18:51
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Луценко отправился в Гаагу убеждать МУС расследовать события Майдана
Обама во время "совсем короткой" беседы призвал Путина выполнять Минск
Лидер ультраправых Франции Ле Пен возглавляет президентские рейтинги
Порошенко: Не допущу внутренних конфликтов в Украине
Все новости
Афиша на 18-20 ноября

Открытие клуба Casino, Graffiti meetup, много концертов...

Интервью

Голландский архитектор о городском активизме и мудрости украинцев