У миссии ОБСЕ все еще нет доступа к пунктам разведения вооружения на Донбассе

19 и 20 ноября доступ наблюдателей миссии ОБСЕ к участкам разведения вооружения на участках "Первомайск - Золотое", Станица Луганская и "Петровское - Богдановка" был ограниченным.

Об этом сообщили в миссии ОБСЕ вечером 20 ноября.

"Вооруженные силы Украины, "ЛНР" и "ДНР" не смогли обеспечить безопасность наблюдателей миссии в связи с возможным минированием территории. Доступ наблюдателей на всех трех участках разведения остается ограниченным, однако наблюдатели могут осуществить мониторинг некоторых зон на этих участках", - отметили в миссии.

Украинская правда