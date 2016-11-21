Парубий: Украина станет членом НАТО

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Украина нацелена на то, чтобы стать членом НАТО.

Об этом он заявил в ходе встречи с председателем Парламентской ассамблеи НАТО Майклом Тернером в Стамбуле 20 ноября, передает пресс-служба Кабмина.

"Решение Бухарестского саммита НАТО должно быть воплощено в жизнь - Украина будет членом НАТО", - подчеркнул Парубий.

Он отметил, что в Украине утверждена программа по приведению Вооруженных сил к стандартам НАТО до 2020-го года.

"Этим активно занимается и Президент Украины, и Верховная Рада. Это амбициозная цель, но я убежден, что Вооруженные силы ее реализуют", - сказал Парубий.

Он добавил, что Украина должна видеть и понимать конкретные требования и временные рамки для получения членства в НАТО. Спикер убежден, что опыт, который имеют ВСУ, тоже может быть интересным и полезным и для армий стран Альянса.

"Мы убеждены, что воюющая Украинская армия имеет опыт, который будет интересен странам НАТО. Сейчас она проходит испытания войной - она закаляется", - отметил Парубий.

В ходе встречи Парубий также поблагодарил Тернера за поддержку Украины, которую демонстрирует ПА НАТО.

Во встрече также приняли участие народные депутаты Украины Ирина Фриз - председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПА НАТО и Мустафа Джемилев.