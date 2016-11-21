Порядок в День достоинства и свободы будут обеспечивать 18 тыс силовиков

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Понедельник, 21 ноября 2016, 05:27

21 ноября в День достоинства и свободы порядок в Украине будут обеспечивать около 18 тысяч правоохранителей. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Участие в мероприятиях примут около 66 тысяч человек.

"Сегодня, 21 ноября, во всех регионах Украины пройдет около 380 массовых мероприятий. Чтобы избежать любых провокаций и угроз жизни и здоровью всех участников акций, подразделения Национальной полиции и Национальной гвардии уже работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Для обеспечения публичного порядка будет привлечено почти 15 тысяч полицейских и 3 тысячи нацгвардейцев.

Напомним, с 6 утра в Киеве будет перекрыто движение на нескольких центральных улицах.

Темы: полиция
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Комментарии — 2
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IP: 91.225.121.---DND21.11.2016 07:15
Коли немає свободи слова - немає нічого. Парад алє панських нагайок.
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IP: 82.145.220.---Nnikolay Yegorov21.11.2016 06:53
Надо еще всю армию согнать в Киев так как этих 18 тыс ментов мало для трясущегося за свою власть Порошенко Шатуна - любимца русских сладкоежек -липецких и калужских фабрик рошеновского шоколада !
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