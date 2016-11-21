Климкин рассказал, что будет обсуждаться на саммите Украина-ЕС

489 просмотров
0
Понедельник, 21 ноября 2016, 06:21

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что на 18-м саммите Украина-ЕС, который состоится в Брюсселе 24 ноября, будут рассматриваться вопросы о безвизовом режиме, продлении санкций против РФ.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Интер" в воскресенье вечером, передает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что ключевой акцент должен быть сделан на ситуации на Донбассе, на российской агрессии, на продлении санкций, … на вопросах, которые связаны с оккупированным Крымом", - сказал он.

Климкин также отметил, что на саммите планируется подписание между Украиной и Европейским Союзом меморандума о сотрудничестве в энергетической сфере, а также продление финансовой помощи от ЕС для поддержания реформ в Украине.

Министр проинформировал, что помимо вопроса о либерализации визового режима между ЕС и Украиной будет также поднят вопрос ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

"У нас сейчас очень тесные переговоры… и мы надеемся в ближайшее время выйти на позитивное решение по этому вопросу", - отметил он.

Темы: Климкин Ефименко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Климкин: Альтернатива "Минску" – дестабилизация Украины Россией 21 ноября 2016, 03:04
Украина и РФ не могут договориться по "дорожной карте" – Климкин 16 ноября 2016, 13:39
Климкин: МИД готовит встречу Порошенко с Трампом 14 ноября 2016, 05:53
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Киеве перекрыты улицы в центре
Климкин: Альтернатива "Минску" – дестабилизация Украины Россией
Луценко отправился в Гаагу убеждать МУС расследовать события Майдана
Обама во время "совсем короткой" беседы призвал Путина выполнять Минск
Все новости
Интервью

Голландский архитектор о городском активизме и мудрости украинцев

Карта

Украина оказалась среди самых опасных мест для туризма 2017 года