Климкин рассказал, что будет обсуждаться на саммите Украина-ЕС

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что на 18-м саммите Украина-ЕС, который состоится в Брюсселе 24 ноября, будут рассматриваться вопросы о безвизовом режиме, продлении санкций против РФ.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Интер" в воскресенье вечером, передает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что ключевой акцент должен быть сделан на ситуации на Донбассе, на российской агрессии, на продлении санкций, … на вопросах, которые связаны с оккупированным Крымом", - сказал он.

Климкин также отметил, что на саммите планируется подписание между Украиной и Европейским Союзом меморандума о сотрудничестве в энергетической сфере, а также продление финансовой помощи от ЕС для поддержания реформ в Украине.

Министр проинформировал, что помимо вопроса о либерализации визового режима между ЕС и Украиной будет также поднят вопрос ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

"У нас сейчас очень тесные переговоры… и мы надеемся в ближайшее время выйти на позитивное решение по этому вопросу", - отметил он.