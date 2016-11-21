В Киеве перекрыты улицы в центре

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Понедельник, 21 ноября 2016, 07:37

С 6:30 утра в связи мероприятиями в честь Дня достоинства и свободы в Киеве перекрыты улицы в центре города.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, были перекрыты часть ул. Крещатик: от ул. Б. Хмельницкого до пл. Европейской;

- ул. Институтская: от ул. Садовой до Майдана Независимости;

- ул. Архитектора Городецкого;

- ул. Б. Гринченко.

"Полиция обращается ко всем участникам массовых мероприятий с просьбой отнестись с пониманием к работе правоохранителей, не создавать конфликтных ситуаций, а также заранее планировать свой маршрут с учетом перекрытых участков улиц", - говорится в сообщении.

Темы: Киев
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