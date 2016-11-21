В Киеве перекрыты улицы в центре
С 6:30 утра в связи мероприятиями в честь Дня достоинства и свободы в Киеве перекрыты улицы в центре города.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Так, были перекрыты часть ул. Крещатик: от ул. Б. Хмельницкого до пл. Европейской;
- ул. Институтская: от ул. Садовой до Майдана Независимости;
- ул. Архитектора Городецкого;
- ул. Б. Гринченко.
"Полиция обращается ко всем участникам массовых мероприятий с просьбой отнестись с пониманием к работе правоохранителей, не создавать конфликтных ситуаций, а также заранее планировать свой маршрут с учетом перекрытых участков улиц", - говорится в сообщении.
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