Крещатик перекрыт, к Нацбанку пришел "митинг"

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Понедельник, 21 ноября 2016, 10:01

Улица Крещатик в Киеве перекрыта для движения транспорта, на ней находится много правоохранителей.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

При входе на Крещатик со стороны станции метро Театральная на тротуарах установлены металлоискатели.

Входы к боковым улицам Крещатика охраняют нацгвардейцы.

В то же время на Майдане Независимости снова группируют колоны с большим количеством людей преимущественно преклонного возраста и студентов.

 

Колонны находятся у Главпочтамта и у станции метро Крещатик со стороны Институтской.

Количество их приблизительно вдове больше, чем на прошлой неделе, то есть несколько тысяч.

 

По словам людей из колон, они идут к Нацбанку. На вопрос, против чего они протестуют, одна из женщин сказала: "против гриппа".

Улица Институтская также перекрыта для транспорта, однако металлоискателей и заборов по состоянию на 9:55 нет.

По состоянию на 10:15 люди собрались под Нацбанком с флагами "За жизнь". Других флагов пока нет.

 
 

Роман Кравец, УП

Темы: Киев акции Майдан НБУ
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Комментарии — 4
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IP: 37.54.6.---Вадим Якубовський21.11.2016 10:38
Бодро:
А ти себе впевнено відносиш до думаючих?
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IP: 37.54.6.---Вадим Якубовський21.11.2016 10:37
Вадим Волков:
Боте шуруй в нору!
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IP: 178.92.181.---Бодро21.11.2016 10:36
Я так бачу, це збирають мітинг люди, які відірвані від життя і вважають людей за сіру біомасу, вони думають що попередні мітинги відбувалися завдяки грошам. Не можна сказати, що все відбувалося без грошей, так як організація таких заходів потребує певних ресурсів, але основним рушієм революцій є люди. А всі думаючі люди ніколи не підтримають даний фарс
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IP: 95.133.225.---Вадим Волков21.11.2016 10:14
Юля пошла Ва-банк.. ТОЛЬКО до сих пор не поняла.. что ее политическая карьера завершена.. весь интеллектуальный электорат от нее давнот ушел, посколкьу к ней НЕТДОВЕРИЯ, ОДНИ ШАШНИ,ИСТЕРИКИ И ОБЕЩАНИЯ!
До свиданья Юля!
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