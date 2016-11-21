Порошенко дал Ярошу орден

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Понедельник, 21 ноября 2016, 12:10

Президент Петр Порошенко наградил депутата Верховной Рады, экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Как сказано на сайте президента, его отметили "за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Кроме Яроша, таким же орденом Порошенко наградил еще трех участников АТО – Андрея Гергерта Виктора Кичу и Владислава Литвина.

Еще пять человек Порошенко наградил орденом "За мужество" ІІІ степени.

Кроме того, Порошенко наградил званием Героя Украины двух 18-летних бойцов посмертно – киборга Сергея Табалу с позывным Север, который погиб, защищая Донецкий аэропорт и Андрея Снитко, который под Иловайськом накрыл своим телом снаряд.

Украинская правда

Темы: Ярош Порошенко АТО
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