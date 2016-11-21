Адвокат надеется, что Сущенко обменяют на разведчика из РФ

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Понедельник, 21 ноября 2016, 12:22

Адвокат арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин прогнозирует его обмен на агента российской разведки, задержанного в Украине в октябре.

Об этом он пишет 21 ноября в Facebook после встречи со своим подзащитным в СИЗО в Москве.

"Вышел от Романа Сущенко из Лефортово. В общем, мы рассчитываем что Кремль пойдёт на обмен Сущенко на Виктора Павленко арестованного в Ровно 8.10.2016 Службой безопасности Украины. Так будет лучше для всех", – сообщил адвокат.

Как сообщалось 9 октября, в Киеве был задержан агент главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации.

"Шпион – гражданин Украины, который постоянно проживает в России – должен был завербовать одного из старших офицеров штаба Сухопутных войск ВСУ", – сообщала СБУ.

Украинская правда

Темы: Сущенко Политзаключенные заложники Росcия
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IP: 193.46.66.---Sergio_S21.11.2016 12:51
Нужно всех украинских заложников в Мордоре менять на рашистских разведчиков. Их у нас только в ВР человек 200. Всех выменять - и своих граждан вернем, и в ВР чище станет.
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