Адвокат надеется, что Сущенко обменяют на разведчика из РФ

Адвокат арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин прогнозирует его обмен на агента российской разведки, задержанного в Украине в октябре.

Об этом он пишет 21 ноября в Facebook после встречи со своим подзащитным в СИЗО в Москве.

"Вышел от Романа Сущенко из Лефортово. В общем, мы рассчитываем что Кремль пойдёт на обмен Сущенко на Виктора Павленко арестованного в Ровно 8.10.2016 Службой безопасности Украины. Так будет лучше для всех", – сообщил адвокат.

Как сообщалось 9 октября, в Киеве был задержан агент главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации.



"Шпион – гражданин Украины, который постоянно проживает в России – должен был завербовать одного из старших офицеров штаба Сухопутных войск ВСУ", – сообщала СБУ.



Украинская правда