За сутки в зоне АТО ранены 2 бойца – штаб
За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 2 военных получили ранения.
Об этом на традиционном брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, двое бойцов получили ранения. Это случилось во время обстрелов в Луганском и Авдеевке", – сказал полковник.
Украинская правда
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