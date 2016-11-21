За сутки в зоне АТО ранены 2 бойца – штаб

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Понедельник, 21 ноября 2016, 12:45

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 2 военных получили ранения.

Об этом на традиционном брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, двое бойцов получили ранения. Это случилось во время обстрелов в Луганском и Авдеевке", – сказал полковник.

Украинская правда

Темы: АТО
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