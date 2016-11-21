За сутки в зоне АТО ранены 2 бойца – штаб

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 2 военных получили ранения.



Об этом на традиционном брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, двое бойцов получили ранения. Это случилось во время обстрелов в Луганском и Авдеевке", – сказал полковник.



Украинская правда