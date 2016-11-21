Кирилл пообещал не допустить независимости УПЦ и пожаловался на УГКЦ

Московский патриарх Кирилл утверждает, что не допустит независимости Украинской православной церкви от Московского патриархата.

Об этом он сказал в понедельник в Москве на торжественном мероприятии в храме Христа Спасителя по случаю своего 70-летия, сообщает "Интерфакс".

"Наша церковь никогда не оставит в беде своих собратьев в Украине и не откажется от них. Мы никогда не согласимся на изменение священных канонических границ нашей церкви, ибо Киев – это духовная колыбель Святой Руси, как Мцхета для Грузии или Косово для Сербии", – заверил он.

По его словам, сегодня украинскую церковь пытаются вовлечь "в глубокий конфликт, разделяющий общество и сделать ее заложницей этого конфликта".

"Происходят насильственные захваты храмов, игнорируются решения судов, ведется информационная кампания против церкви, в украинском парламенте предлагаются законопроекты, цель которых – дискриминировать и поставить в тяжелейшие условия крупнейшую религиозную общину страны", – считает он.

По мнению Кирилла, как правило, дискриминационные законопроекты против УПЦ предлагают те депутаты, которые оказывают поддержку расколу или являются греко-католиками или атеистами.

"Со стороны Украинской греко-католической церкви продолжаются агрессивные и оскорбительные нападки на нашу церковь в целом, а также на каноническое православие в Украине", – считает он.