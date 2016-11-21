Кирилл пообещал не допустить независимости УПЦ и пожаловался на УГКЦ

00
3
Понедельник, 21 ноября 2016, 12:47

Московский патриарх Кирилл утверждает, что не допустит независимости Украинской православной церкви от Московского патриархата.

Об этом он сказал в понедельник в Москве на торжественном мероприятии в храме Христа Спасителя по случаю своего 70-летия, сообщает "Интерфакс".

"Наша церковь никогда не оставит в беде своих собратьев в Украине и не откажется от них. Мы никогда не согласимся на изменение священных канонических границ нашей церкви, ибо Киев – это духовная колыбель Святой Руси, как Мцхета для Грузии или Косово для Сербии", – заверил он.

По его словам, сегодня украинскую церковь пытаются вовлечь "в глубокий конфликт, разделяющий общество и сделать ее заложницей этого конфликта".

"Происходят насильственные захваты храмов, игнорируются решения судов, ведется информационная кампания против церкви, в украинском парламенте предлагаются законопроекты, цель которых – дискриминировать и поставить в тяжелейшие условия крупнейшую религиозную общину страны", – считает он.

По мнению Кирилла, как правило, дискриминационные законопроекты против УПЦ предлагают те депутаты, которые оказывают поддержку расколу или являются греко-католиками или атеистами.

"Со стороны Украинской греко-католической церкви продолжаются агрессивные и оскорбительные нападки на нашу церковь в целом, а также на каноническое православие в Украине", – считает он.

Темы: церковь Росcия религия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Путин узнал в отце патриарха Кирилла крестившего его священника 21 ноября 2016, 11:02
Луценко: статью Новинскому могут усилить 16 ноября 2016, 17:13
Новинский просит допросить Януковича 16 ноября 2016, 15:35
Комментарии — 3
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.225.121.---DND21.11.2016 13:10
Коли Кірілл освячував анексії Криму і Донбасу ботоксного фюрера, чим думали попи РПЦ приходу ? Взагалі не повинно бути, ні киїських, ні московських попів, повиннен бути незалежний від будь-якої світскої влади центр православія, типу як папа римський, якому начхати на уряди і президентів казнокрадів, от тоді можливо і потрібна така релігія, а мракобісся, мені як атеїсту (правда не войовничому) не потрібне.
ОтветитьС цитатой
IP: 109.162.74.---Nevermore21.11.2016 13:08
ГНИДА
ОтветитьС цитатой
IP: 213.111.84.---kilovka21.11.2016 12:59
Иуда...
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
За сутки в зоне АТО ранены 2 бойца – штаб
В штабе АТО пояснили "успех" борьбы ФСБ с "диверсантами" в Крыму
Мемориал и музей Революции будут на Аллее Героев Небесной сотни
Очевидцы: Боевики установили САУ в Макеевке в жилых кварталах
Все новости
Фото

10 архитекторов, у которых был один проект, и тот провалили

Новая жизнь не "с понедельника"

8 шагов, чтобы стать счастливее и здоровее