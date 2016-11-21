Соболев попросил НАПК проверить образ жизни Тимошенко

Депутат от "Самопомичи", глава антикоррупционного комитета Егор Соболев попросил Национальное агентство по предотвращению коррупции проверить соответствие образа жизни Юлии Тимошенко ее доходам, указанным в электронной декларации.

Об этом он заявил он на пресс-конференции в понедельник в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня я написал обращение в Агентство по предотвращению коррупции с просьбой провести мониторинг образа жизни лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. К ее декларации возникли вопросы. Я просил Юлию Владимировну саму инициировать этот мониторинг. Поскольку она этого не сделала, я решил ей помочь", – сказал он.

Кроме того, Соболев отметил, что обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины относительно проверки деклараций пяти народных депутатов.

"В том числе лидеров двух других фракций парламента – Олега Ляшко из Радикальной партии, Игоря Грынива из фракции "Блок Петра Порошенко". Я вижу признаки либо незаконного обогащения, либо лжи в декларациях, и прошу, чтобы Антикоррупционное бюро вместе с антикоррупционным прокурором проверили эту информацию", – сказал он.

Как известно, Тимошенко в своей декларации указала доходы, которые состоят из зарплаты в Верховной Раде (75 616 грн) и средств на выполнение депутатских полномочий (80 559 грн).

При этом на приобретение товаров (работ, услуг) нардеп прошлого года потратила 162 500 грн. Тимошенко арендует дом площадью 588 кв.м. в Козине Обуховского района Киевской области.

Она также имеет "иное право пользования на земельный участок под объектом аренды" в Козине площадью 1500 кв.м., а также на "земельный участок возле объекта аренды" площадью 1862 кв. м.

Кроме того, она имеет много драгоценностей. А ее муж получил иностранный доход: 2 390 942 грн от Diafox Consulting Limited, 119 875 грн от Britico Product s.r.o, 693 183 грн от Toulouse Net LP, а также страховые выплаты в СК "Арсенал страхование" в сумме 66 337 грн.