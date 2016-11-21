6 украицев погибло в ДТП в России

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Понедельник, 21 ноября 2016, 13:42

Шесть человек, жителей Украины, погибли в результате ДТП в Ростовской области в России.

Об этом сообщили Генконсульстве Украины в Ростове-на-Дону, передает российское агентство ТАСС.

"Шесть человек, жителей Украины, погибли, трое пострадали. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести находятся в ЦРБ Миллеровского района", - сообщили в Генконсульстве.

 
ФотО: AUTO.KP.RU
 
Фото: AUTO.KP.RU

Указывается, что Авария с участием "КамАЗа" и микроавтобуса Mercedes произошла на 848 километре трассы М-4 "Дон". По предварительным данным, микроавтобус врезался в грузовик, который двигался в попутном направлении.

Причины аварии устанавливает полиция, по факту ДТП ведется проверка.

Темы: ДТП Росcия Украина
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Комментарии — 1
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IP: 91.225.121.---DND21.11.2016 13:52
Земля пухом, але що вони роблять там у окуцпанта, правда Петро Олексієвиче?
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