Власти Киева не собираются пересчитывать большинство платежек за тепло

00
0
Понедельник, 21 ноября 2016, 13:46

Киевские власти считают, что оснований для проведения пересчета по большинству платежек за тепло, выставленных ПАО "Киевэнерго" жителям столицы, нет.

Об этом в понедельник на брифинге заявил заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев, сообщает "Интерфакс-Украина".

"По поручению мера, мы комиссионно разобрали этот вопрос с привлечением специалистов НКРЭКУ и Минрегиона. Вывод таков, что "Киевэнерго" при начислении использовало методику, утвержденную постановлением №1037 согласно требованиям действующего законодательства. Нарушений мы там не нашли … оснований для пересчета в этой категории (по домам, в которых нет домовых счетчиков тепла и счета формируются расчетным методом – ред.) нет", – сказал он.

В свою очередь коммерческий директор "Киевэнерго" Евгений Бушма сообщил, что пересчет будет произведен только по 654 домам, которые оборудованы домовыми счетчиками тепла, однако счета их жителям были выставлены исходя из расчетов по методике.

Как известно, ранее на заседании Кабмина премьер Владимир Гройсман возмутился ошибками в платежках, которые привели к слишком большим суммам, и потребовал их пересчитать. В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что его ведомство проверит, не были ли эти ошибки допущены умышленно со злым умыслом.

Министр информационной политики Юрий Стець тогда заявлял, что таким образом людей пытались спровоцировать выйти на улицы и начать беспорядки. Он считает, что это могло привести к потере государства.

Темы: ЖКХ Киев тарифы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Волынские хозяева. Почему энергоэффективности надо учиться у Луцка 11 ноября 2016, 17:49
Наше дело – труба: о самоорганизации в борьбе с ЖЭО 10 ноября 2016, 14:20
"Правильные" ОСМД: как не стать коррумпированным ЖЭКом 7 ноября 2016, 16:49
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
За сутки в зоне АТО ранены 2 бойца – штаб
В штабе АТО пояснили "успех" борьбы ФСБ с "диверсантами" в Крыму
Мемориал и музей Революции будут на Аллее Героев Небесной сотни
Очевидцы: Боевики установили САУ в Макеевке в жилых кварталах
Все новости
Фото

10 архитекторов, у которых был один проект, и тот провалили

Новая жизнь не "с понедельника"

8 шагов, чтобы стать счастливее и здоровее