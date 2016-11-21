Власти Киева не собираются пересчитывать большинство платежек за тепло

Киевские власти считают, что оснований для проведения пересчета по большинству платежек за тепло, выставленных ПАО "Киевэнерго" жителям столицы, нет.

Об этом в понедельник на брифинге заявил заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев, сообщает "Интерфакс-Украина".

"По поручению мера, мы комиссионно разобрали этот вопрос с привлечением специалистов НКРЭКУ и Минрегиона. Вывод таков, что "Киевэнерго" при начислении использовало методику, утвержденную постановлением №1037 согласно требованиям действующего законодательства. Нарушений мы там не нашли … оснований для пересчета в этой категории (по домам, в которых нет домовых счетчиков тепла и счета формируются расчетным методом – ред.) нет", – сказал он.

В свою очередь коммерческий директор "Киевэнерго" Евгений Бушма сообщил, что пересчет будет произведен только по 654 домам, которые оборудованы домовыми счетчиками тепла, однако счета их жителям были выставлены исходя из расчетов по методике.

Как известно, ранее на заседании Кабмина премьер Владимир Гройсман возмутился ошибками в платежках, которые привели к слишком большим суммам, и потребовал их пересчитать. В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что его ведомство проверит, не были ли эти ошибки допущены умышленно со злым умыслом.

Министр информационной политики Юрий Стець тогда заявлял, что таким образом людей пытались спровоцировать выйти на улицы и начать беспорядки. Он считает, что это могло привести к потере государства.