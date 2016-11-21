Арест Сущенко могут продлить на 4 месяца – адвокат

Российское следствие по делу незаконно задержанного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко 22 ноября подаст в суд документы на продление его ареста.



Об этом адвокат украинца Марк Фейгин сообщил "Укринформу".



"Следователь Креков сказал, что завтра утром будут поданы документы в суд на продление ареста Романа Сущенко. Могу предположить, что они попросят продлить арест на четыре месяца", – сказал защитник.



По его словам, пока точно неизвестно, когда именно состоится заседание суда по этому вопросу.



"Если заседание состоится на этой неделе, то я буду на нем. Если же на следующей, когда у меня запланированы важные поездки по делу Сущенко (до 28 ноября – Киев, 29 ноября – в Париж. - ред.), то мне помогут мои коллеги – адвокат Полозов или адвокат Образцова", – пояснил Фейгин.