Арест Сущенко могут продлить на 4 месяца – адвокат

100 просмотров
0
Понедельник, 21 ноября 2016, 14:08

Российское следствие по делу незаконно задержанного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко 22 ноября подаст в суд документы на продление его ареста.

Об этом адвокат украинца Марк Фейгин сообщил "Укринформу".

"Следователь Креков сказал, что завтра утром будут поданы документы в суд на продление ареста Романа Сущенко. Могу предположить, что они попросят продлить арест на четыре месяца", – сказал защитник.

По его словам, пока точно неизвестно, когда именно состоится заседание суда по этому вопросу.

"Если заседание состоится на этой неделе, то я буду на нем. Если же на следующей, когда у меня запланированы важные поездки по делу Сущенко (до 28 ноября – Киев, 29 ноября – в Париж. - ред.), то мне помогут мои коллеги – адвокат Полозов или адвокат Образцова", – пояснил Фейгин.

Темы: Сущенко Политзаключенные заложники права человека
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Адвокат надеется, что Сущенко обменяют на разведчика из РФ 21 ноября 2016, 12:22
Сущенко в СИЗО посетит священник УПЦ КП 17 ноября 2016, 04:45
Евродепутаты просят Могерини помочь освободить Сущенко 11 ноября 2016, 10:57
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Суд РФ требует от "Антонова" 180 миллионов неустойки
"Азов" прошел маршем к Администрации президента и ГПУ
В полиции пояснили, что за звук был слышен под КГГА
Власти Киева не собираются пересчитывать большинство платежек за тепло
Все новости
Афиша на 18-20 ноября

Открытие клуба Casino, Graffiti meetup, много концертов...

Музыка

Специалисты назвали мелодию, способную преодолеть стресс