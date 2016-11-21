В полиции пояснили, что за звук был слышен под КГГА

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Понедельник, 21 ноября 2016, 14:14

В Киеве между зданиями Центрального универмага и КГГА правоохранители остановили для проверки мужчину с неизвестным черным предметом. Изъятый предмет уничтожил робот, во время чего раздался хлопок.

Об этом сообщает Нацполиция Киева.

Патрульные полиции оградили место происшествия. Ближе чем на 50 метров гражданам не позволяли подходить. Неизвестный предмет обезвредили с помощью специального робота. "Содержание сумки прохожего не представляет угрозы", - заявили в полиции.

Как пояснила в комментарии "Украинской правде" заместитель начальника отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Киеве Яна Семенюк, человек нес сумку, в которой была коробка с подозрительным предметом.

"Никакой взрывчатки там не было. Предмет уничтожили согласно инструкции. Во время уничтожения предмета роботом раздался хлопок, это не был взрыв", - подчеркнула Семенюк.
 
 

 
Под КГГА остановили мужчину с подозрительным предметом, который впоследствии уничтожил робот
ФОТО НАЦПОЛИЦИИ

В полиции отмечают, что на этот момент никаких взрывов в столице не зафиксировали.

Говоря в целом о ситуации в центре Киева, начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко отметил, что уже задействовано около шести тысяч правоохранителей.
 
"Усилены группы кинологической и взрывотехнической службы. Проводится поверхностная проверка. В центральной части города создано 12 проверочных пунктов, где также задействованы кинологи, полиция, металлодетекторы. Также мы проверяем автотранспорт, чтобы избежать провокаций и дать возможность всем желающим мирным путем провести этот день", - отметил он.

Татьяна Кусок, УП

Темы: КГГА Киев
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Комментарии — 7
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IP: 195.242.80.---val mashtak 21.11.2016 15:53
Сценарий «Шатуна» был придуман отнюдь не нынешними кремлевскими политтехнологами вроде Суркова, Павловского, Раппопорта.., а задолго до них был не только разработан, но и успешно в 1917 году апробирован на практике вождями большевиками – Троцким-Бронштейном, Лениным-Ульяновым. Именно благодаря «Шатуну» горстке крикливых «шатунов» преимущественно из числа унтерменшенов, последовательно перемещавшейся на паровозе от одной узловой ж/д станции к другой, удалось фактически без единого выстрела и фактически без насилия, овладеть в 1917 году 150-миллионой страной. Погодя сценарий большевистского «Шатуна» успешно использовали для захвата власти Муссолини, Гитлер… Именно этот сценарий Бронштейна -Ульянова был положен в основу т.н. рускай вясны 2014 года.
Подробнее читать: Ричард Пайпс, «РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ», . — М.: «Захаров», 2005.
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IP: 91.225.121.---DND21.11.2016 15:22
Це Вам проплаченим платять тоталітатори від оліягархії і крадуни .
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IP: 193.46.66.---Sergio_S21.11.2016 14:57
DND:
Ну такий день Шатун з АПУ втік, требаж щось таке, ну не бачили так почули, А як же треба ж обивателя прилякати, бач рука Москви і тут вже орудує, проте бурбону Петрну не рука Москви не заважає збагачуватись. Ви там мітингуйте а сорочка все ж ближча до тіла.
А вам как, прочто за количество постов платят, без смысловой нагрузки, но с "ключевыми словами"?
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IP: 91.225.121.---DND21.11.2016 14:25
Ну такий день Шатун з АПУ втік, требаж щось таке, ну не бачили так почули, А як же треба ж обивателя прилякати, бач рука Москви і тут вже орудує, проте бурбону Петрну не рука Москви не заважає збагачуватись. Ви там мітингуйте а сорочка все ж ближча до тіла.
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IP: 194.44.172.---elvtes21.11.2016 14:24
Тобто у людини забрали сумку, вилучили особисті речі та знищили їх, але вони не несли загрози? І такій поліції хочуть надати презумпцію правоти та додаткові повноваження?
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