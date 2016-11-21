В полиции пояснили, что за звук был слышен под КГГА

В Киеве между зданиями Центрального универмага и КГГА правоохранители остановили для проверки мужчину с неизвестным черным предметом. Изъятый предмет уничтожил робот, во время чего раздался хлопок.

Об этом сообщает Нацполиция Киева.

Патрульные полиции оградили место происшествия. Ближе чем на 50 метров гражданам не позволяли подходить. Неизвестный предмет обезвредили с помощью специального робота. "Содержание сумки прохожего не представляет угрозы", - заявили в полиции.

Как пояснила в комментарии "Украинской правде" заместитель начальника отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Киеве Яна Семенюк, человек нес сумку, в которой была коробка с подозрительным предметом.

"Никакой взрывчатки там не было. Предмет уничтожили согласно инструкции. Во время уничтожения предмета роботом раздался хлопок, это не был взрыв", - подчеркнула Семенюк.





Под КГГА остановили мужчину с подозрительным предметом, который впоследствии уничтожил робот ФОТО НАЦПОЛИЦИИ

В полиции отмечают, что на этот момент никаких взрывов в столице не зафиксировали.

Говоря в целом о ситуации в центре Киева, начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко отметил, что уже задействовано около шести тысяч правоохранителей.



"Усилены группы кинологической и взрывотехнической службы. Проводится поверхностная проверка. В центральной части города создано 12 проверочных пунктов, где также задействованы кинологи, полиция, металлодетекторы. Также мы проверяем автотранспорт, чтобы избежать провокаций и дать возможность всем желающим мирным путем провести этот день", - отметил он.

Татьяна Кусок, УП