Ефремов отказался назвать Россию оккупантом

Экс-глава фракции Партия регионов Александр Ефремов на заседании Печерского райсуда Киева отказался отвечать на вопрос журналистов о российской агрессии против Украины

На вопрос, ведет ли Россия войну против Украины, по его мнению, Ефремов ответил:

"Этот вопрос нужно задать президенту. Это он подписал минские соглашения", – цитирует Лига.net.

На вопрос, так оккупант Россия или нет, Ефремов сказал: "Я вам ответил на все вопросы".

А на вопрос, причастен ли он к финансированию так называемой "ЛНР", Ефремов заявил, что его обвиняют "во всех смертных грехах".

"Нет такого документа, который может подтвердить этот факт", – заявил экс-"регионал".

Печерский райсуд 21 ноября рассматривает ходатайство стороны обвинения о продлении меры пресечения Ефремову в виде содержания под стражей на 2 месяца.

В ходе заседания защита политика подала ряд отводов – судебному секретарю и одному из прокуроров. Заслушав стороны, следственный судья не удовлетворил ходатайства защиты.

Адвокат Ефремова Евгений Солодко подал также заявление об отводе судьи, ссылаясь на то, что тот якобы "нарушает право подсудимого на защиту".

В ходе заседания судья отказал в ходатайстве защиты о перерыве в судебном заседании до следующего дня, поскольку один из адвокатов Ефремова находится в командировке за границей и не может участвовать в заседании.

"У него есть важные доказательства в этом деле", – заявил адвокат Александр Мельников.

После ходатайства об отводе следственного судьи последний объявил о бессрочном перерыве в заседании для его рассмотрения.

Как известно, Ефремова задержали 14 февраля 2015 года, ему выдвинули обвинение по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением). Суд определил экс-регионалу залог в 3,6 млн грн, который внес Борис Колесников.

В том же году против Ефремова выдвинули обвинение по ч. 3 ст. 161 УК (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти). 31 марта 2016 года ГПУ закрыла это уголовное дело и вернула залог в размере 60,9 тыс. грн.

30 июля Ефремова задержали в аэропорту "Борисполь".

1 августа суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей до 28 сентября.

Суд не может отпустить Ефремова под личное обязательство, на поруки или под домашний арест, а также отпустить под залог, поскольку экс-нардеп подозревается в преступлении против основ национальной безопасности. Это регламентирует ч. 5 с. 176 КПК.

В октябре Апелляционный суд Киева подтвердил решение об аресте Ефремова до 24 ноября. После этого он может выйти на свободу, если арест не продлят.