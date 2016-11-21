Копию трона "Игры престолов" из зоны АТО продали на аукционе

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Понедельник, 21 ноября 2016, 15:46

Копию железного трона из популярного сериала "Игра престолов", созданную в зоне АТО из осколков разорванных снарядов и брони, продали на аукционе за 150 тысяч гривен.

Об этом сообщает 21 ноября "Укринформ".

 

По словам запорожского активиста Тараса Белки после того, как железный трон был выставлен на аукцион, его организаторам поступило более 30 предложений, а приобрел его за 150 000 грн запорожский бизнесмен.

Разглашать свое имя, по словам организаторов аукциона, бизнесмен не пожелал.

 

По словам Белки, средства предприниматель должен перечислить не организаторам аукциона, а направить непосредственно на приобретение тепловизора и машины для бойцов, находящихся на передовой.

"Сегодня, мы считаем, для волонтеров и активистов не очень хорошо работать с наличностью. Поэтому мы договорились с победителем аукциона о том, что он не нам перечислит деньги, а обеспечит приобретение на эквивалентную сумму тепловизора и машины", – пояснил активист.

Как сообщалось, интернет-аукцион по продаже "Железного трона" из осколков был объявлен 14 ноября.

Темы: волонтеры
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