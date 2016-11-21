Каждый четвертый украинец обеспокоен победой Трампа

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Понедельник, 21 ноября 2016, 15:52

Четверть украинцев думают, что отношения между США и Украиной ухудшатся после победы на выборах Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 18-20 ноября.

В то же время относительное большинство (42%) не ожидают никаких изменений в отношениях Украины.

"Наибольшее ухудшение ожидают в Центре и на Юге Украины. Только 7% опрошенных украинцев считают, что отношения улучшатся", - сообщает сайт группы.

 

Также сообщается, что 55% опрошенных украинцев следили за ходом выборов в США.

Указывается, что 39% опрошенных украинцев симпатизировали Хиллари Клинтон, каждый десятый - Дональду Трампу, 42% - не симпатизировали ни одному кандидату. Среди тех, кто следил за выборами, симпатии украинцев распределились следующим образом: 62% симпатизировали Клинтон, 15% - Трампу.

Опрос проводился из числа 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 3%.

Украинская правда

Темы: США Трамп опрос
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