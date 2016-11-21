Ярош договаривается с Порошенко о создании еще одной армии

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Понедельник, 21 ноября 2016, 16:17

Президент Украины Петр Порошенко не исключает идею создания "добровольческой" или "резервной" армии.

Об этом в понедельник заявил нардеп, бывший проводник организации "Правый сектор", лидер общественно-политического движения "ДІЯ" Дмитрий Ярош, передает Укринформ.

"Веду переговоры с президентом. Он сказал, что подумает насчет законопроекта. Там есть вопросы по финансированию, больше тактические. Но в принципе, я вижу, что уже есть определенное желание делать", - заявил Ярош, отвечая на вопрос о ситуации вокруг идеи создания "добровольческой украинской армии".

По словам Яроша, награждение государственными наградами добровольцев-участников АТО, что произошло сегодня на День Достоинства и Свободы, также есть свидетельства движения в этом направлении.

"Президент уже слушает, мы уже обмениваемся мнениями", - добавил он.

Нардеп отметил, что "добровольческая" или "резервная" армия (окончательно название еще не определена ред.) должна быть "государственной структурой по типу эстонского "Кайстелиту" или польской территориальной обороны, возможно, по финской или швейцарской модели, но с украинскими реалиями".

Как известно, президент Петр Порошенко наградил депутата Верховной Рады, экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Темы: Ярош армия Порошенко
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Комментарии — 2
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IP: 178.94.172.---karpatu21.11.2016 16:32
Ярошу можна і треба довіряти. порозуміння на користь держави.
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IP: 193.46.66.---Sergio_S21.11.2016 16:25
Это правильно. С таким "братским" соседом нужно быть готовым к возможным полномасштабным боевым действиям.
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