Под Генпрокуратуру "азовцы" принесли надгробие
В Генеральную прокуратуру Украины активисты "Азова" принесли гранитный памятник с именами "людей, которые похоронили дела Майдана".
Об этом в понедельник сообщает "Громадське радио".
На надгробии написаны фамилии трех предыдущих генпрокуроров с 2014 года.
Как известно, активисты "Азова" и его партии "Национальный корпус" провели марш в центре Киева.
Они прошли по улице Институтской на улицу Банковую к Администрации президента.
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