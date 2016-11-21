Под Генпрокуратуру "азовцы" принесли надгробие

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Понедельник, 21 ноября 2016, 17:06

В Генеральную прокуратуру Украины активисты "Азова" принесли гранитный памятник с именами "людей, которые похоронили дела Майдана".

Об этом в понедельник сообщает "Громадське радио".

На надгробии написаны фамилии трех предыдущих генпрокуроров с 2014 года.

 
ФОТО: громадське РАДИО

Как известно, активисты "Азова" и его партии "Национальный корпус" провели марш в центре Киева.

Они прошли по улице Институтской на улицу Банковую к Администрации президента.

Темы: акции Киев Генпрокуратура
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IP: 195.242.80.---val mashtak 21.11.2016 17:37
Сценарий «Шатуна» был придуман отнюдь не нынешними кремлевскими политтехнологами из "наших" вроде Суркова, Глеба Павловского, Бени Раппопорта. И тем более, не укроРабиновичем. А задолго до них был разработан и успешно в 1917 г. апробирован вождями большевиками – Бронштейном, Ульяновым. Именно благодаря «Шатуну» горстке крикливых «шатунов» числом не более в пару тысяч особей, преимущественно из числа унтерменшенов, последовательно перемещавшихся на паровозе от одной узловой ж/д станции к другой, удалось фактически без единого выстрела и фактически без насилия, овладеть в 1917 году 150-миллионой страной непуганых идиотов. Погодя сценарий большевистского «Шатуна» успешно использовали для захвата власти Муссолини, Гитлер… Именно этот сценарий захвата власти в украинских городах с помощью понаехавших из Кацапии шатунов-нашистов ("наших") и местного люмпенья был положен в основу т.н. рускай вясны 2014 года. Подробнее читать о Шатуне : Ричард Пайпс, «РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ», . — М.: 2005.
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