Бывший российский активист попросил статус беженца в Украине

2878 просмотров
0
Понедельник, 21 ноября 2016, 17:19

В международном автомобильном пункте пропуска Новые Яриловичи в Черниговской области 45-летний гражданин России попросил статус беженца.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на начальника пресс-службы Черниговского пограничного отряда Александр Дудко.

"В международном автомобильном пункте пропуска Новые Яриловичи во время прохождения пограничного контроля на въезд в Украину к пограничному наряду с заявлением о предоставлении статуса беженца обратился 45-летний гражданин России", – сказал он.

По словам Дудко, объясняя причину такого шага, россиянин заявил, что на родине за активную гражданскую деятельность, направленную против правящего режима, он подвергается уголовному преследованию. Опрашивая мужчину, пограничники узнали, что некоторое время он был активистом патриотических организаций России, но затем перешел на противоположную сторону.

"Ситуация неоднозначная, поэтому комментариев мы не даем", – добавил Дудко.

После собеседования и оформления соответствующих документов гражданина России направили в управление миграционной службы в Черниговской области.

Дудко добавил, что за последние два года россияне около 5-6 раз обращались за статусом беженца в Черниговской области.

Темы: Росcия беженцы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Ефремов отказался назвать Россию оккупантом 21 ноября 2016, 15:29
Прокуратура ищет двух российских террористов-саддистов 21 ноября 2016, 15:17
В России покажут антимайдановский фильм "Украина в огне" 21 ноября 2016, 14:47
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Клыху добавили еще месяц к 20 годам тюрьмы
Суд постановил назначить "экс-замминистра ЛНР" украинским чиновником
Суд РФ требует от "Антонова" 180 миллионов неустойки
"Азов" прошел маршем к Администрации президента и ГПУ
Все новости
Бокал за здоровье

Ученые сообщили хорошие новости о влиянии алкоголя на сердце

Афиша на 18-20 ноября

Открытие клуба Casino, Graffiti meetup, много концертов...