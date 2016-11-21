Главный люстраторы Украины уходит в отставку

00
0
Понедельник, 21 ноября 2016, 19:30

Директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины Татьяна Козаченко заявила об отставке с должности.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Именно этот день является последним рабочим днем на государственной службе - должности директора департамента по вопросам люстрации Минюста", - написала она.

"Для меня символично уйти именно в этот день, чтобы сдержать слово и быть достойной и свободной)). Я рада возможности присоединиться к общественным инициативам, которые считаю очень мощным инструментом изменений", - добавила Козаченко.

Как известно, 9 октября Козаченко сообщила, что в Украине люстровано 938 человек и среди них - 40 служителей Фемиды.

Козаченко была назначена директором департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины 7 ноября 2014 года. 

Украинская правда

Темы: люстрация Украина Минюст
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Очистка под угрозой: Старые судьи массово идут в Верховный Суд 16 ноября 2016, 14:20
Главный люстратор Козаченко одолжила кому-то 4,7 млн гривен 31 октября 2016, 13:31
Активисты: КС вновь попытается отменить люстрацию 27 октября 2016, 08:52
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Клыху добавили еще месяц к 20 годам тюрьмы
Суд постановил назначить "экс-замминистра ЛНР" украинским чиновником
Суд РФ требует от "Антонова" 180 миллионов неустойки
"Азов" прошел маршем к Администрации президента и ГПУ
Все новости
Бокал за здоровье

Ученые сообщили хорошие новости о влиянии алкоголя на сердце

Афиша на 18-20 ноября

Открытие клуба Casino, Graffiti meetup, много концертов...