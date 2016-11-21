Главный люстраторы Украины уходит в отставку

Директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины Татьяна Козаченко заявила об отставке с должности.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Именно этот день является последним рабочим днем на государственной службе - должности директора департамента по вопросам люстрации Минюста", - написала она.

"Для меня символично уйти именно в этот день, чтобы сдержать слово и быть достойной и свободной)). Я рада возможности присоединиться к общественным инициативам, которые считаю очень мощным инструментом изменений", - добавила Козаченко.

Как известно, 9 октября Козаченко сообщила, что в Украине люстровано 938 человек и среди них - 40 служителей Фемиды.

Козаченко была назначена директором департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины 7 ноября 2014 года.

Украинская правда