Участники вече на Майдане озвучили требования и решили расходиться
Участники беспорядков на ул. Большая Васильковская вернулись на Майдан Независимости в центре Киева.
Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", около 200 человек, преимущественно мужчины спортивного телосложения с желтыми ленточками на рукавах, прибыли на Майдан Независимости и разместились возле стелы Независимости.
Перед присутствующими выступает командир добровольческого батальона "ОУН" Николай Коханивский.
Молодые люди с желтыми ленточками стоят обособленно.
У стелы возобновилось вече. Участники акции держат флаги с надписью "Белый молот" и "Правый сектор", а также государственные флаги Украины.
Коханивский озвучил требования участников вече и призвал их расходиться.
Он потребовал от власти отпустить арестованных ранее побратимов, вывести из Минского процесса Леонида Кучму и Виктора Медведчука. В противном случае он пригрозил, что в следующий раз протестующие будут действовать более жестко.
"Уже не российские банки будут (в центре внимания протестующих), а непосредственно Банковая", - сказал Коханивский.
Он подчеркнул, что эти требования должны быть выполнены до 1 декабря.
"Надеюсь, до этого времени режим внутренней оккупации опомнится и начнет отпускать наших побратимов", - сказал он.
Как известно, на Майдане Независимости в Киеве возле стелы собралось вечепо случаю третьей годовщины Революции Достоинства.
Ранее произошли небольшие столкновения с правоохранителями.
Участники акции, приуроченой годовщине Революции Достоинства, также разбили окна в здании на улице Большая Васильковская, 23 Б, где, по их словам, находится офис Виктора Медведчука. Пострадал также офис российского "Сбербанка".
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