Боевики 7 раз стреляли по силам АТО в понедельник

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Понедельник, 21 ноября 2016, 22:25

С полуночи и до вечера 21 ноября в зоне проведения АТО и в дальнейшем уменьшалось количество обстрелов.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, на Мариупольском направлении по Красногоровке огонь вел танк боевиков, по Широкино и Гнутово незаконные вооруженные формирования стреляли из минометов различных калибров, а из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов - по Марьинке.

На Луганском направлении из минометов и гранатометов боевики вели огонь по Крымскому.

На Донецком - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия они обстреляли Зайцево и Авдеевку.

В целом, согласно информации пресс-центра АТО, состоялось 7 обстрелов.

Украинская правда

Темы: АТО
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