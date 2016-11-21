В Одессе возле торгового центра произошла стрельба

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Понедельник, 21 ноября 2016, 23:40

У торгового центра "Панорама" в Одессе стреляли по машине.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Согласно информации, стрельба произошла около 18:00.

В полиции сообщили, что когда у "Панорамы" остановился автомобиль "Мицубиси Паджеро", к нему подбежали трое неизвестных мужчин в масках и пытались вытащить водителя.

Охранник водителя выбежал из автомобиля и пытался помешать злоумышленникам, осуществив несколько выстрелов из травматического пистолета в их сторону.

Предварительно известно, что охранник попал одному из нападавших в грудь.

Злоумышленники совершили в сторону водителя и его охранника несколько выстрелов, но попали в стекло автомобиля "Мицубиси Паджеро".

После происшествия, как отметила полиция, злоумышленники сели в автомобиль темного цвета и скрылись в неизвестном направлении.

Введен план "Перехват" с целью задержания злоумышленников.

Украинская правда

Темы: Одесса криминал
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