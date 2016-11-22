Госдеп отреагировал на развертывание "Искандеров" Россией

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Вторник, 22 ноября 2016, 00:49

Развертывание Россией ракет "Искандер" и комплексов С-400 в Калининградской области является дестабилизирующим фактором для безопасности Европы.

Об этом в ходе брифинга заявил представитель Госдепартамента США Джон Кирби, сообщает Голос Америки.

Он призвал Россию "воздержаться от слов или действий, несовместимых с целью обеспечения безопасности и стабильности в Евро-Атлантическом регионе".

Кирби подчеркнул, что у России есть право размещать свои обычные и ядерные силы на своей территории, однако констатировал, что нынешние действия Москвы дестабилизируют европейскую безопасность. 

Также Кирби напомнил, что Россия угрожала размещением ракет "Искандер" в Калининграде последние 10 лет в ответ на различные события в Европе, ни одно из которых не требует подобного военного ответа.

Как известно, ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что Россия развернет ракетные комплексы "Искандер" и зенитно-ракетные системы большого и среднего радиуса действия С-400 в Калининградской области.

21 ноября стало известно, что Минобороны РФ усилило группировку войск в Калининградской области дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион".

В начале октября разведка США сообщила, что РФ перебрасывает ракетный комплекс "Искандер" в Калининград.

В Минобороны РФ заявили, что комплексы перевозят в рамках учений и потом вернут на место дислокации.

Это вызвало протесты других государств региона. В Швеции назвали действия РФ провокацией, в армии Литвы была объявлена повышенная готовность.

Темы: Росcия оружие США
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