Кортеж премьер-министра Польши попал в ДТП

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Вторник, 22 ноября 2016, 01:39

Кортеж премьер-министра Польши Беаты Шидло попал в дорожно-транспортное происшествие в Израиле на пути из Тель-Авива в Иерусалим.

Как сообщает РАР со ссылкой на пресс-секретаря правительства, травмы получили два человека - охранник из BOR (Бюро охраны правительства) и работник канцелярии главы правительства - экс-замминистра иностранных дел Катажина Кацперчик, которая сейчас является советником премьер-министра. Сама премьер не пострадала. 

По данным представителя правительства, в кортеже главы правительства были пять автомобилей - три автобуса с членами делегации и две машины сопровождения - скорая помощь и полицейский автомобиль. Охранник из BOR, который получил ранения, находился за рулем последнего авто - полицейского.

Причиной аварии стало внезапное торможение одного из авто, другой не успел затормозить и врезался в него.

Беата Шидло ехала в одном из первых авто, которое не попало в ДТП.

Представитель правительства отметил, что программа визита реализована, состоялась встреча Шидло, запланированная на понедельник, в том числе с премьер-министром Израиля.

Темы: Польша ДТП
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