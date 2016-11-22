Луценко рассказал о перспективах расследования в Гааге преступлений против Майдана

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Вторник, 22 ноября 2016, 02:30

Генпрокурор Украины Юрий Луценко обсудил с прокурором Международного уголовного суда в Гааге перспективы совместного расследования преступлений в отношении участников мирного протеста на Майдане, военных преступлений и преступлений против человечности на Донбассе и в Крыму.

Об этом генпрокурор сообщил по итогам визита в МУС в Гааге.

"Наша делегация обсудила перспективы совместного расследования преступлений в отношении участников мирного протеста на Майдане, военных преступлений и преступлений против человечности на Донбассе и в Крыму как неразрывной цепи преступлений государственной мафии Януковича и его кремлевских покровителей", - сообщил Луценко.

"Поблагодарил за четкую позицию по признанию российской агрессии в Крыму и на Донбассе. Прокурор Фату Бенсуда подчеркнула ценность информации, предоставленной ГПУ и заявила о значительном прогрессе в нашем сотрудничестве", - добавил Луценко.

Кроме того, в эфире телеканала ICTV Луценко заявил, что следствие считает, что нельзя отдельно рассматривать события на Майдане, события во время аннексии Крыма и события на Донбассе, сообщает Интерфакс-Украина.

Как заявил Луценко, экс-президент Виктор Янукович создал организованную преступную группировку и совместно с другими лицами осуществлял преступления против украинских граждан, стал на путь госизмены.

"Мы считаем, что это один состав преступления, и мы предлагаем коллегам из офиса прокурора МУС рассматривать это дело как дело государственной измены экс-президента, убийства по его приказу сотен людей, начало необъявленной военной агрессии, что привело к преступлениям против человечности и военных преступлений", - отметил генпрокурор.

Луценко добавил, что если МУС покажет в этом расследовании свою эффективность, то парламент Украины ратифицирует Римский статут.

"Мы считаем, что в данном случае действия МУС покажут целесообразность присоединения к Римскому уставу в целом. Если МУС сейчас докажет свою эффективность в этих двух резонансных для украинского народа случаях, я уверен, что парламент примет единогласное решение о присоединении к авторитетному международному соглашению - Римскому статуту", - сказал Луценко.

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