На Харьковщине учитель школы-интерната продавала ученицу за $10 тысяч

9809 просмотров
1
Вторник, 22 ноября 2016, 04:47

В Харьковской области педагог одной из школ-интернатов пыталась продать 13-летнюю ученицу за 10 тысяч долларов.

Как сообщили в пресс-службе МВД, 52-летняя злоумышленница преподавала украинский язык и литературу в специнтернате для трудных подростков.

Отмечается, что педагог почти год разрабатывала план продажи.

"Женщина тщательно подбирала покупателя и торговалась. По замыслу, она планировала привести воспитанницу в указанное место и посадить в машину к покупателю. Когда покупатель поинтересовался здоровьем ребенка, намекая, что речь идет об изъятии органов, злоумышленница за дополнительные 1000 гривен принесла фотографии ребенка и медицинскую карту", - говорится в сообщении.

Полиция получила информацию о намерениях злоумышленницы 4 месяца назад, было открыто уголовное производство, начался оперативный контроль и негласная охрана ребенка.

Полиция задержала женщину "на горячем", когда та вывела ребенка за территорию интерната, привела к "покупателю" и взяла деньги. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанной. Продолжаются следственные действия по уголовным производством по ч. 3 ст. 149 УК Украины.

 
фото пресс-службы МВд

Украинская правда 

Темы: Харьковская область МВД
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Число жертв отравления алкоголем в Украине возросло до 69 11 ноября 2016, 06:08
Прокуратура не забрала у "регионала" 50 га, полученные с помощью подчиненных Авакова 22 октября 2016, 17:14
Еще 5 человек умерли от суррогата на Харьковщине 18 октября 2016, 12:26
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 178.67.188.---Vadim Slutsky22.11.2016 09:21
Это её бизнес. Что ж тут такого? Каждый продаёт что (и кого) может. Порошенко торгует сразу всей Украиной - за сотни миллионов и миллиарды. А у этой скромной женщины и возможности скромные: она хотела продать воспитанницу. Порошенко можно торговать страной за миллиарды, потому что у него должность большая. А ей, оказывается, нельзя: у неё должностишка маленькая. Не повезло женщине.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Депутат Вилкул получил в подарок более 25 миллионов гривен
Адвокат: Клых не знал, что оскорбляет прокурора
Путин не исключил удары по объектам НАТО, "которые угрожают России"
Трамп озвучил свои планы на первые 100 дней президентства
Все новости
Революция Достоинства

13 книг к годовщине Майдана

Фото

В объятиях Джоли. Парень добавляет себя в жизнь знаменитостей