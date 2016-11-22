Адвокат: Клых не знал, что оскорбляет прокурора

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Вторник, 22 ноября 2016, 07:52

Гражданин Украины, политзаключенный Станислав Клых признанный в России виновным в оскорблении прокурора, не давал отчет своим действиям.

Об этом заявил адвокат осужденного Висхан Басаев, пишет "Кавказский узел".

"Станислав Клых признался мне, что не знал, что оскорбляет прокурора, поскольку тот не был в форменной одежде", - пояснил адвокат.

По его словам, Клых не считает себя виновным по тем обвинениям, по которым его судили в Верховном суде Чечни.

"Поэтому во время процесса он чувствовал психоэмоциональный стресс и невольно выразил оскорбления", - отметил Басаев.

Как известно, 21 ноября Заводской райсуд Грозного приговорил Клиха по делу об оскорблении прокурора Саламбека Юнусова к 240 часам обязательных работ, заменив их на один месяц лишения свободы.

26 мая Верховный суд Чечни вынес приговор Карпюкe и Клыху по делу УНА-УНСО: Клых получил 20 лет, а Карпюк - 22,5 года строгого режима.

Политзеки были объявлены виновными по сфальсифицированным обвинениям в участии в первой и второй чеченских войнах. На самом деле ни Клых, ни Карпюк до ареста даже не бывали в Чечне.

На следствии в результате пыток и психологического давления оба обвиняемых "признали" вину. Однако на суде и тот, и другой политзэк заявили о своей невиновности.

26 октября Верховный суд оставил приговор в силе.

Темы: Росcия Политзаключенные
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IP: 178.67.188.---Vadim Slutsky22.11.2016 09:15
Вообще-то оскорбить этого т.н. "прокурора" - святое дело.
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