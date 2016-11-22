Усиленный режим правоохранители сохранят до окончания акций

00
0
Вторник, 22 ноября 2016, 09:33

Столичная полиция во вторник продолжит работу в усиленном режиме. 

Об этом заявил руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко каналу "112 Украина".

"Усиленный режим будет, возможно, не в таком объеме будем задействовать людей, потому что на вторник заявок на массовые мероприятия нет, достаточно небольшие будут мероприятия, но если будут изменения, сможем усилить, есть достаточно сил", – сказал он.

В свою очередь, руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук сказал в эфире телеканала, что правоохранители будут работать в Киеве в усиленном режиме до тех пор, пока будут проходить массовые мероприятия.

"Мы, как заявлял глава СБУ вчера, не повышали уровень террористической угрозы как по Украине, так и в Киеве в целом. СБУ и другие правоохранительные органы работают в усиленном режиме, потому что понимаем те вызовы, которые существуют", – отметил он.

"Вчерашние события показали, что небезосновательны были те меры, которые принимались. Можно говорить о том, что определенные проявления насилия имели единичный характер. Мы будем продолжать работать в таком режиме до тех пор, пока будут проходить массовые мероприятия в Киеве", – сказал Ткачук.

"Но это не впервые и, к сожалению, не в последний раз, когда митингующие или лица, которые находятся рядом с ними, совершают такие провокации", – добавил он.

По словам Ткачука, по состоянию на утро 22 ноября ситуация находится под контролем, предпосылок для серьезных волнений нет.

О безопасности митингующих будут и дальше заботиться правоохранители.

Как известно, накануне вечером, в день третьей годовщины начала Евромайдана, на Майдане Независимости прошло народное вече. Сначала было два места скопления людей – звучали выступления и песни. Позже под Стелой Независимости позвучал призыв зажечь шины, после чего произошли столкновения участников акции и правоохранителей.

После окончания собрания часть его участников пошли пикетировать офис Виктора Медведчука – кума президента РФ, который продвигал идею федерализации Украины.

Радикально настроенные люди подожгли шину и разбили окна первого этажа здания, в здание бросали файеры, из-за чего возник пожар. 

Кроме того, протестующие разгромили отделение российского "Сбербанка" у площади Льва Толстого.

По данным полиции Киева, во время массовых акций 21 ноября пострадали три человека.

Темы: полиция СБУ акции Киев
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Глава полиции Киева не метит в кресло Деканоидзе и хвалит Трояна 21 ноября 2016, 16:01
В Киеве перекрыты улицы в центре 21 ноября 2016, 07:37
Порядок в День достоинства и свободы будут обеспечивать 18 тысяч силовиков 21 ноября 2016, 05:27
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Украина точно не получит транш от МВФ в ноябре
Депутат Вилкул получил в подарок более 25 миллионов гривен
Адвокат: Клых не знал, что оскорбляет прокурора
Путин не исключил удары по объектам НАТО, "которые угрожают России"
Все новости
Афиша на 18-20 ноября

Открытие клуба Casino, Graffiti meetup, много концертов...

7 советов от МВД

Как зарегистрировать авто, где найти курсы водителей?..