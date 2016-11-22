В России заявляют, что СБУ выманила их военных на пункт "Джанкой"

12037 просмотров
1
Вторник, 22 ноября 2016, 11:05

В России заявляют, что бывших украинских военных, которые изменили присяге, якобы выманили на пункт "Джанкой".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя штаба Черноморского флота РФ.

"На пункт пропуска "Джанкой" сотрудники СБУ через подставных лиц заманили прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины", - сообщил представитель флота.

"Сразу после выхода Максима Одинцова и Александра Баранова за пределы Российской Федерации, военнослужащие были задержаны представителями СБУ и вывезены в Николаевскую область Украины", - добавил он.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявил, что это была провокация, передает Тасс.

"Мы считаем, что это была незаконная провокация, совершенная спецслужбами Украины на территории РФ в отношении российских граждан. Этим занимаются наши правоохранительные органы", - сказал он.

Как известно, в СБУ ранее заявили, что задержали на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после аннексии полуострова перешли служить в российскую армию.

СБУ проводит брифинг, в том числе по этому поводу днем во вторник.

Темы: Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Дезертиров задержали на территории, контролируемой Украиной – штаб 22 ноября 2016, 13:13
СМИ раскрыли подробности из жизни задержанных возле Крыма военных 22 ноября 2016, 12:46
Минстець не успеет подготовить стратегию по Крыму до конца года 22 ноября 2016, 11:58
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 185.23.165.---brs22.11.2016 13:09
шо, скупились москалі? :)
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
На одесскую таможню напали около 20 человек в камуфляже
Дезертиров задержали на территории, контролируемой Украиной – штаб
СМИ раскрыли подробности из жизни задержанных возле Крыма военных
В штабе АТО сообщили хорошую новость
Все новости
Интервью

Никита Кадан: Как художник я пытаюсь противостоять обману

Музыка

Специалисты назвали мелодию, способную преодолеть стресс