После победы Трампа в Калифорнии инициирован референдум о выходе из США

Сторонники выхода Калифорнии из состава Соединенных Штатов Америки передали в Генеральную прокуратуру штата предложение о проведении референдума в 2018 году.

Об этом пишет газета "Los Angeles Times".



Вице-президент и один из основателей движения "Yes California" Маркус Руиз Эванс заявил, что сторонники независимости намеревались дождаться следующих выборов, но избрание президентом Дональда Трампа ускорило их планы.



По словам Эванса, группа Yes California" обсуждала эту тему более двух лет.

По мнению активистов, калифорнийцы в культурном отношении отличаются от остальных жителей США, а кроме того платят в бюджет страны налогов больше, чем потом штат получает на расходы из того же госбюджета.

California is a nation, not a state. #Calexit Join at https://t.co/pvQygiKDcE pic.twitter.com/Wwu2XjPcUh