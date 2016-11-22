Офис Медведчука в Киеве не пострадал, "Сбербанку" нужен ремонт

Офис "Украинского выбора" в центре Киева особо не пострадал от нападения радикально настроенных людей 21 ноября, сломаны лишь камеры наблюдения.

Об этом руководитель пресс-службы этой организации Олег Бабанин сообщил агентству "Українські новини".

"Они не смогли сломать дверь и пытались пробиться в офис через ближайшее окно... Они пытались зайти через переход внутри здания, ворвались, увидели, что там прохода нет, – и подожгли", – сказал он.

По словам Бабанина, был поврежден салон красоты, размещенный в здании по соседству с офисом организации, а непосредственно офис "Украинского выбора" не был поврежден.

"Нападавшие пытались выломать дверь, ведущую в офис, и разрушили наружные конструкции: ветрозащиту, козырек. Я видел, что собирали камеры наблюдения, кнопку звонка", – добавил он.

Бабанин заявил, что камеры наблюдения уничтожены.

Он сообщил, что организация пока не подсчитала ориентировочный размер убытков, но юристы "Украинского выбора" уже работают над возмещением потерь.

В то же время, отделение российского "Сбербанка" у площади Льва Толстого, которое разгромили после вече накануне, будут ремонтировать.

"В результате инцидента пострадавших среди клиентов и сотрудников банка нет. Ведется следствие правоохранительными органами", – сказал представитель пресс-службы банка.

После проведения ремонтных работ банк планирует возобновить работу отделения в штатном порядке.

Как известно, 21 ноября порядка тысячи митингующих после "народного вече" к третьей годовщине начала Евромайдана прошли от столичного Майдана Независимости к офису движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука – кума президента РФ.

Примерно в 19:15 радикально настроенные люди разгромили вход в здание на улице Большая Васильковская, 23-б, в котором расположен офис, сорвали камеры наблюдения, разбили окна на первом этаже и бросили в помещение несколько дымовых шашек. Пожар там погасили.

Кроме того, в понедельник вечером разгромили отделение российского "Сбербанка" на пл. Льва Толстого. Как пишет очевидец и журналист Александр Хоменко в Facebook, "от "Сбербанк"а ничего не оставили вообще".

Отделение "Сбербанка" разгромили Фото Александра Хоменко, Depo.ua

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что "в этом контексте открыты уголовные производства по статьям "хулиганство" и "умышленное повреждение имущества".

"Я считаю погромы недопустимыми", – сказал он в эфире "Радио Свобода".