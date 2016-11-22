Суд по делу Ефремова отказался отводить судью

Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство защиты экс-руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова относительно отвода следственного судьи Владимира Карабаня.

Такое решение огласил во вторник судья Карабань.

Он обосновал это злоупотреблением со стороны защиты.

"Поскольку 19 ноября заявление об отводе было отклонено, 21 ноября соответствующее ходатайство тоже было отклонено, это уже третье аналогичное ходатайство, поэтому суд оставляет его без рассмотрения", – сказал Карабань.

В свою очередь адвокаты Ефремова обосновывали свой отвод тем, что Карабань ранее уже выносил определение в отношении содержания под стражей Ефремова и может быть предвзятым.

В то же время поддержать Ефремова в суде пришел депутат из фракции "Оппозиционный блок" Юрий Мирошниченко.

Как известно, в понедельник суд откладывал рассмотрение дела Ефремова из-за заявления стороны защиты на отвод судьи.

Срок содержания Ефремова под стражей заканчивается в четверг.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП