Суд в четверг решит вопрос о возможности допроса Януковича по скайпу

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Вторник, 22 ноября 2016, 12:25

Святошинский районный суд Киева намерен 24 ноября решить вопрос о возможности проведения допроса бывшего президента Виктора Януковича по видеоконференцсвязи.

Об этом на заседании во вторник сказал председательствующий судья Сергей Дячук, сообщают "Украинские новости".

Он отметил, что в Святошинский суд поступила информация от Ростовского областного суда России о готовности провести видеодопрос Януковича.

Святошинский райсуд 21 ноября провел тестирование системы видеоконференцсвязи и заявил о ее готовности к эксплуатации.

Судья Дячук отметил, что на заседании 24 ноября суд решит вопрос об изменении порядка исследования доказательств и о проведении в ближайшее время видеодопроса Януковича и бывшего командующего Внутренних войск Министерства внутренних дел Станислава Шуляка.

Как известно, 16 августа Министерство юстиции повторно направило России запрос о допросе по видеосвязи Януковича, так как в первом запросе пропала часть документов.

В мае Святошинский райсуд решил допросить по видеоконференцсвязи Януковича в деле против 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве.

Ранее прокурор ГПУ Сергей Горбатюк заявлял, что допрос Януковича по видеосвязи может состояться 25 ноября.

Темы: Янукович допрос суд
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IP: 78.37.33.---Vadim Slutsky22.11.2016 13:15
Это важнейшая проблема Украины: допрос Януковича ПО СКАЙПУ. Можно же ему на мобилу позвонить. Он прямо столько интересно расскажет!
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