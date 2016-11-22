СМИ раскрыли подробности из жизни задержанных возле Крыма военных

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Вторник, 22 ноября 2016, 12:46

Задержанные СБУ на админгранице с Крымом военные служили в одной части и были одногодками.

Их данные опубликованы на сайте Миротворец.

Так, Максим Одинцов проходил военную службу в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины на территории АР Крым и не прибыл на континентальную территорию Украины в указанные пункты сбора. Перешел на военную службу к РФ.

 
Одинцова (слева) задержали возле Крыма 
 
Одинцов служил в украинском части, а затем перешел к РФ
фото со страницы одинцова вконтакте

До оккупации служил в воинской части А1100 (пгт Новофедоровка) на должности: старший воздушный стрелок-pадист вертолетного отряда вертолетной эскадрильи.

На его странице вконтакте есть фото из Питера, датированные октябрем этого года.

Имеет звание прапорщика. Родился 25.04.1983 в Крыму.

Другой задержанный – 33-летний Александр Баранов. Как и Одинцов до оккупации он служил в части А1100 в пгт Новофедоровка на должности планшетист командного пункта полка. Сам же родился в Каневе Черкасской области, живет в Крыму. Звание - младший сержант.

Как известно, в СБУ ранее заявили, что задержали на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после аннексии полуострова перешли служить в российскую армию.

В России заявляют, что бывших украинских военных, которые изменили присяге, якобы выманили на пункт "Джанкой".

Темы: Крым СБУ
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Комментарии — 4
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IP: 78.137.38.---GADY22.11.2016 14:08
Ю.Луценко , чому до цих пір не порушенні провадження відносно крмських міліціонерів, які зрадили присязі ? Зрадники в Криму відкривають справи за екстремізм відносно українців, і потім спокійно їздять по території України з українським паспортом.
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IP: 93.75.19.---Олег Гавриш22.11.2016 13:54
brs:
Яка стаття інкремінується? Дрібне хуліганство?
Нє, трошки більше - порушення присяги, дезертирство...
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IP: 195.242.80.---val mashtak 22.11.2016 13:30
Для начала вся эта продажная падаль должна вернуть Украине деньги потраченные на ее обучение и выплату жалованья, за время т.н. "службы" в ВСУ. Это же касается и прочей мрази, служившей в украинских правоохранительных органах и перешедших на службу к кацапскому Уйлу.
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IP: 185.23.165.---brs22.11.2016 13:02
Яка стаття інкремінується? Дрібне хуліганство?
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