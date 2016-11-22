Боевики заявляют, что ввели "двойное гражданство"

Власть так называемой самопровозглашенной "ДНР" заявляет о якобы "двойном гражданстве" жителей оккупированной части Донецкой области.

Об этом в эфире одно из телеканалов заявил Владимир Краснощека, который называет себя "начальником миграционной службы МВД ДНР", передает издание "Остров".

На замечание ведущей, что жители так называемой "ДНР" остаются гражданами Украины, Краснощека заявил, что в "республике" предусмотрено "двойное гражданство".

"Предусмотрено двойное гражданство... Чего и остается украинский паспорт (после получения паспортного "документа" образца "ДНР", - ред.). Никто его не забирает. Это право каждого человека делать с ним, что хочешь", - сказал он.

Как известно, в ночь на 20 октября в Берлине более 4:00 продолжались переговоры нормандской четверки: канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

В ходе встречи лидеры стран договорились разработать "дорожную карту", которая станет основным документом по имплементации всех Минских соглашений - от 5 сентября и меморандума от 19 сентября 2014 года и от 12 февраля 2015 года.

Ни одного документа по итогам встречи подписано не было.

Украинская правда