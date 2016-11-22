На одесскую таможню напали около 20 человек в камуфляже

Во вторник примерно в 10:40 около 20 человек, одетых в камуфляжную форму, ворвалась в помещение административного здания Одесской таможни, избили охранника и разгромили один из кабинетов.

Об этом сообщает местная полиция.

"На место происшествия немедленно прибыли сотрудники ГУНП в Одесской области и помешали назревающему конфликту и нарушению публичной безопасности. Все злоумышленники доставлены в Малиновский отдел полиции", – добавили в ведомстве.

В полиции добавили, что сейчас устанавливаются личности правонарушителей и обстоятельства происшествия.

Как известно, руководитель одесской таможни Юлия Марушевская, которая является представителем команды экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, сейчас находится в процессе отставки.

Украинская правда